Med hišno preiskavo na ormoškem območju zasežen revolver Dnevnik Ptujski policisti so v petek opravili hišno preiskavo pri kršitelju z območja Upravne enote Ormož, ki so ga obravnavali zaradi kršitve javnega reda in miru. Ob tem so našli in zasegli revolver, 46 pripadajočih nabojev ter dodatno krajšo cev za...

