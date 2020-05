Protesti iz zraka: ulice spet preplavili kolesarji, vlado pozivali k odstopu 24ur.com Ulice slovenskih mest so znova, že četrtič, preplavili protestniki na kolesih. Tudi tokrat so izražali nezadovoljstvo s trenutno oblastjo in vlado pozivali k odstopu. V prestolnici se jih je zbralo več tisoč.

Sorodno

















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Dragutin Mate

Matej Tonin

Anže Logar