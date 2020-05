Izvid testiranja na novi koronavirus na Kapeli negativen Dnevnik Izvid testiranja na okužbo z novim koronavirusom pri enem od staršev otrok na Kapeli je negativen. Kot je za STA še povedal župan Radencev Roman Leljak, ki je že pred tem umaknil sklep o zaprtju šole in vrtca na Kapeli, so mu to ob 9.30 sporočili s...

Sorodno



























































































Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus

Roman Leljak Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Roman Leljak

Anže Logar

Zdravko Počivalšek

Jelko Kacin