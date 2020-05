Želijo si center za starejše z demenco Primorske novice Varuh človekovih pravic Peter Svetina in minister za delo Janez Cigler Kralj sta včeraj obiskala Dom upokojencev Nova Gorica. Pohvalila sta vodstvo in zaposlene v domu, kjer ni bilo okužb s covid-19. Direktor Bojan Stante je poudaril potrebo po dnevnih centrih, stanovanjskih skupinah in predvsem centru za starejše z demenco.

Sorodno

































































































































































































































































































































Oglasi