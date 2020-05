Angleški nogometni velikan, Manchester United, je razkril svoje poslovanje v prvih treh mesecih leta, do 31. marca. In na poslovnih izidih v prvem četrtletju se že kažejo vplivi pandemije novega koronavirusa, zaradi katere so rdeči vragi vpisali začetno izgubo v višini 28 milijonov funtov oziroma 32 milijonov evrov, poroča BBC.



