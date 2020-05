Zapleti pri izplačilu dodatkov zdravstvenim delavcem, sindikati na nogah 24ur.com Pri izplačilu dodatkov zdravstvenim delavcem se je zapletlo. Prvič že z višino dodatka, zdaj pa se pri izplačilih pojavljajo nove zamude in celo razlike. Sindikati so na nogah, pravijo, da pri izplačilu dodatkov vladata popolnoma zmeda in kaos ter napovedujejo celo tožbe. Država pa odgovarja, da bodo vsi, ki so do dodatkov upravičeni, te tudi prejeli. Na ministrstvu za zdravje medtem še vedno spr...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Roman Leljak

Lilijana Kozlovič

Anže Logar