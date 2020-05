Dirke po Danski zaradi pandemije in sovpadanja s Tourom letos ne bo SiOL.net Organizatorji kolesarske dirke po Danski so sporočili, da dirke v letu 2020 ne bo. V prenovljenem, zaradi pandemije novega koronavirusa, koledarju Mednarodne kolesarske zveze (Uci) je bila dirka načrtovana med 1. in 5. septembrom, torej sočasno z Dirko po Franciji.

