Nova čast za Dončića: navijači so ga uvrstili v idealno peterko lige NBA Sportal Bralci francoskega športnega časnika L'Equipe so pretekli teden glasovali za najboljšo peterko letošnje sezone severnoameriške košarkarske lige NBA in vanjo izbrali tudi slovenskega zvezdnika Luko Dončića. Liga NBA je bila sicer marca zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjena.

