Pod vplivom alkohola trčil v robnik in se prevrnil na glavno cesto 24ur.com Gorenjski policisti so obravnavali dve nesreči, v katero je bila vpletena tudi uporaba alkohola. Voznik v Podljubelju se je zaradi nepravilne strani vožnje z 0,97 mg/l alkohola v krvi z osebnim avtomobilom prevrnil na streho. V Cerkljah na Gorenjskem je motorist zaradi neprilagojene hitrosti vožnje in alkohola padel, motorno kolo pa pustil na kraju in odšel z mesta nesreče. Policisti so ga poznej...

