Z avtom zapeljal skozi izložbeno okno v trgovino Primorske novice V nedeljo ob 2. uri se je sprožil alarm na bencinskem servisu v Kopru. Voznik je namreč zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal čez robnik in skozi izložbeno okno v trgovino, saj na mokrem in spolzkem vozišču ni uspel ustaviti v parkirnem boksu tik pred zgradbo. 23-letnik je napihal 0,48 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, začasno odvzeli vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog.

