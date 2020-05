Koprski policisti so včeraj ob 2. uri po polnoči prihiteli na bencinski servis v Kopru, kjer se je sprožil alarm. Ugotovili so, da je voznik zaradi neprilagojene hitrosti prebil izložbeno okno in zapeljal v notranjost trgovine. Zaradi mokrega in spolzkega cestišča avtomobila na parkirišču pred trgovino ni uspel pravočasno ustaviti. Zapeljal je čez robnik in trčil v izložbeno okno, ki se je razbilo ...