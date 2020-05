Najstnik s kolesom trčil v avtobus Primorske novice Na Markovcu v Kopru je včeraj malo pred 18. uro kolesar trčil v avtobus. Policisti so na kraju ugotovili, da je 15-letni kolesar zaradi nepozornosti trčil v zadnji odbijač avtobusa, ki ga je voznik ustavil na označenem avtobusnem postajališču na vozišču. Po trčenju je kolesar padel in se poškodoval, odpeljali so ga v izolsko bolnišnico. Sledi mu obdolžilni predlog.

