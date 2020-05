Razpadajoče gume niso bile njegova edina kršitev #foto SiOL.net Koprski policisti so na avtocestnem križu in vzporednih cestah izvajali poostren nadzor tovornih vozil. Med kršitelji so ustavili tudi tovorno vozilo, na katerem so ugotovili več tehničnih nepravilnosti, vključno z močno obrabljenimi gumami. Odredili so mu tehnični pregled v Postojni, ki je domneve policistov potrdil, zato so mu izdali plačilni nalog.

