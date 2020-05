(FOTO) Poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil: En voznik močno izstopal Večer Policisti PU Koper so poostreno nadzirali voznike tovornjakov. Ustavili in pregledali so jih 32 in pri tem izvedli kar 19 ukrepov ter dva hitra postopka z izdajo odločbe.

