Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska za popolno odprtja meja sredi junija Dnevnik Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska so za popolno odprtje meja sredi junija ob pogoju, da bodo številke glede pandemije covida-19 še naprej vzpodbudne. Končno odločitev o odprtju meja med omenjenimi državami bodo sprejeli premierji, je danes...

Sorodno







Oglasi