Beršnjak: Tudi v drugi ligi bi Rudar funkcioniral nemoteno RTV Slovenija Nogometaši Rudarja so zadnjo zmago v Prvi ligi dosegli 22. maja lani, ko so premagali Celje z 2:0. V letošnji sezoni so desetkrat remizirali in na preostalih enajstih tekmah je obstanek v ligi zares malo verjeten.

