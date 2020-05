Demokracija

Pred sestopom Šarčeve vlade je v javnost bruhnila afera, da bi naj v policijskih vrstah brskali po mapah politikov. To je po prevzemu ministrske funkcije ugotovil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Sedaj je bivšo Šarčevo vlado z dejstvi soočil še državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler. “Za vas je “Ah, ja”… in se vam fučka, če so vaši ljudje zlorabljali oblast in ...