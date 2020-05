Hojs z malteškim kolegom o migrantski problematiki SiOL.net Notranji minister Aleš Hojs se je danes po telefonu pogovarjal z malteškim kolegom Byronom Camillierijem. Govorila sta predvsem o migrantski problematiki. Camillieri je pozval Slovenijo k pomoči pri premestitvi migrantov, ki so jih rešili iz morja, a mu je Hojs pojasnil, da so slovenske kapacitete polne, so sporočili z notranjega ministrstva.

