Di Maio in Logar se bosta sestala še ta teden Primorski dnevnik Zunanja ministra Slovenije in Italije Anže Logar in Luigi di Maio se bosta sešla še pred koncem tedna, je danes napovedal govorec vlade za covid-19 Jelko Kacin na novinarski konferenci. Dodal je, da bo po njunem srečanju znanega več o morebitnih novostih v režimu prehajanja slovensko-italijanske meje z italijanske strani.

