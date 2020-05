Di Maio in Logar se bosta v Ljubljani srečala 6. junija Primorski dnevnik Po naših informacijah se bosta zunanja ministra Slovenije in Italije Anže Logar in Luigi Di Maio srečala v Ljubljani v soboto, 6. junija. Dan pred tem naj bi Logar sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Sorodno



















































Oglasi