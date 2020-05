Akcija za kulturo pročelje ministrstva polepila z apeli, tako je dogajanje ujel naš fotograf Večer Pred ministrstvom za kulturo je danes na pobudo Aktiva delavk in delavcev v kulturi potekala akcija za kulturo. Udeleženci, po ocenah organizatorjev se jih je zbralo okoli 1000, so z apeli in klicaji prelepili pročelje ministrstva za kulturo. Z akcijo so po besedah pobudnikov aktivno nastopili proti molku, v katerega se je zavilo ministrstvo. Tako je dogajanje pred ministrstvom ujel naš fotograf Robert Balen.

