"Ministrstvo je v času pandemije delovalo izključno v interesu kulturnih ustvarjalcev" RTV Slovenija Svoboda in ustvarjalnost "ne smeta in ne moreta biti izgovor za to, da se uničuje naša kulturna last, da se po naših kulturnih hišah pišejo različne politične parole", je v odzivu ministrstva za kulturo na torkovo akcijo dejala Ignacija Fridl Jarc.

Sorodno



























Oglasi