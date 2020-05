Šabeder se v spor med Šarcem in Janšo ne želi vmešavati Svet 24 V LMŠ so ponedeljkove navedbe premiera Janše, da lahko z objavo korespondence z nekdanjim zdravstvenim ministrom Šabedrom dokaže, da je Šarec oviral hitrejše ukrepanje ob začetku epidemije, za "še eno od lažnih novic Janeza Janše in Nove24". Šabeder ne želi vmešavati.



