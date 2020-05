Šabeder sporoča Janši in Šarcu, da se v njune zdrahe noče mešati Reporter V LMŠ so za "še eno od lažnih novic Janeza Janše in Nove24" označili ponedeljkove navedbe premiera Janše, da lahko z objavo korespondence z nekdanjim zdravstvenim ministrom Alešem Šabedrom dokaže, da je Marjan Šarec kot premier oviral hitrejše ukrepanje o

Sorodno











Oglasi