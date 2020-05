Šibek potresni sunek v bližini Knežaka 24ur.com Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zaznali šibek potresni sunek magnitude 2,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 50 kilometrov južno od Ljubljane, v bližini Knežaka. Potres so čutili posamezni prebivalci Pivke, Ilirske Bistrice, Postojne, Kozine in okoliških krajev.

