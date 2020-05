Tla so se ponoči stresla pri Knežaku Primorski dnevnik Seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic so ob 1.51 zabeležili potres magnitude 2,1 v bližini Knežaka, 44 km vzhodno od Trsta. Žarišče je bilo na globini 10 km. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Pivke, Ilirske Bistrice, Postojne, Kozine in okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS- ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ilirska Bistrica

potres Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Janez Cigler Kralj

Eva Irgl

Marjan Šarec

Miha Kordiš