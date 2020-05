Lepa gesta: brezplačni dopust za zdravstvene delavce v Kempinskem SiOL.net Družba MK Group se je odločila, da zdravstvenim delavcem, ki so se zadnje tedne nesebično žrtvovali pri obvladovanju epidemije covid-19, vsaj malo povrne za njihov trud in požrtvovalnost. 450 zdravnikom in zaposlenim v zdravstvu podarja brezplačni tridnevni oddih na slovenski obali, in sicer v prestižnem hotelu Kempinski Palace Portorož.

