Ljubljana, 26. maj – Družba MK Group, z ustanoviteljem in lastnikom družbe Miodragom Kostićem na čelu, 450 zdravnikom in zaposlenim v zdravstvu iz vse regije, ki so v času epidemije korona virusa nudili zdravstveno nego obolelim za COVID-19, v zahvalo za strokovno delo, požrtvovalnost in pripravljenost pomagati, podarja brezplačni tridnevni oddih na slovenski obali. Zdravniki ter zdravstveno osebj ...