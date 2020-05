Meje: Slovenija si za "hrvaško" rešitev prizadeva tudi z ostalimi sosednjimi državami RTV Slovenija Kot je na novinarski konferenci povedala Melita Močnik, je prestop državne meje še naprej mogoč izključno preko mejnih prehodov za meddržavni promet, ki so odprti na meji s Hrvaško in na kontrolnih točkah na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko.

Sorodno









Oglasi