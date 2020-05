Z oglaševalsko kampanjo vabijo v Portorož in Piran Primorske novice Turistično združenje Portorož bo s celovito oglaševalsko kampanjo vse do konca avgusta vabilo prebivalce Slovenije k oddihu v Portorožu in Piranu. Upajo, da bodo kmalu lahko začeli nagovarjati tudi tuje turiste.

