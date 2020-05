Radi bi dvakrat več domačih gostov kot lani Primorske novice Hotelirji in drugi turistični ponudniki v piranski občini bi radi letos gostili 150.000 domačih gostov, dvakrat več kot lani. Upajo, da bodo več slovenskih gostov na počitnice v Piran in Portorož privabili z oglaševalsko kampanjo, ki so jo pravkar zagnali. Računajo tudi na tuje goste, a njihov prihod ...

