Odpoklic pikantnih nabodal in čevapčičev 24ur.com Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala pikantna nabodala proizvajalca Perutnina Ptuj in čevapčiče proizvajalca Panvita MIR. V okviru uradnega vzorčenja na prisotnost mikroorganizmov je bila namreč ugotovljena prisotnost bakterije salmonella enterica.

