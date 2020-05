Previdno: Odpoklicani priljubljeni čevapčiči in ražnjiči Lokalec.si Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala pikantna nabodala proizvajalca Perutnina Ptuj in čevapčiče proizvajalca Panvita MIR. V okviru uradnega vzorčenja na prisotnost mikroorganizmov je bila namreč ugotovljena prisotnost bakterije salmonella enterica. Obema živiloma je rok uporabe sicer že potekel, informacijo o neskladnih rezultatih pa objavljajo za primer morebitnega […]

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Lidl

Mercator

Panvita

Perutnina Ptuj

Spar Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Dejan Židan

Jelko Kacin

Tanja Fajon

Borut Pahor