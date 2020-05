Počivalšek verjame, da bo prehod meje s Hrvaško za turiste popolnoma sproščen s 1. junijem 24ur.com Gospodarska ministra Slovenije in Hrvaške Zdravko Počivalšek in Darko Horvat, ki sta se srečala na meji ob Muri pri Petišovcih, si predvsem želita sodelovanja in čim prejšnjo vrnitev gospodarstva obeh držav v tirnice pred koronsko krizo. Počivalšek verjame, da prehod meje s Hrvaško za turiste popolnoma sproščen s 1. junijem.

