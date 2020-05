Žalostna podoba hrvaških kampov in marin, ki (še) samevajo #video SiOL.net Številne hrvaške turistične točke ob obali so zaenkrat še prazne, čeprav bi v tem času že pokale po šivih. A turistični delavci ostajajo optimistični, čeprav vedo, da letošnja glavna sezona niti približno ne bo tako dobra, kot so je navajeni.

