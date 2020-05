Slovenija in Madžarska odpravili medsebojne omejitve na mejah Primorski dnevnik Slovenija in Madžarska sta odpravili medsebojne omejitve pri prehajanju meje za svoje državljane, je povedal na tiskovni konferenci slovenske vlade uradni govorec Jelko Kacin. Madžarski državljani bodo tako lahko odslej prosto prehajali slovensko mejo in zanje ne bo več potrebna karantena, isto bo veljalo za slovenske državljane, ki bodo odšli na Madžarsko. Zeleno luč bodo slovenski državljani odsl ...

