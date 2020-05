Mariborčan grozil 19-letnemu someščanu z ubojem Lokalec.si Mariborski policisti so v sredo obravnavali 26-letnega Mariborčana, ki je v ponedeljek z orožjem izsiljeval 19-letnega someščana in mu grozil z ubojem. Od njega je terjal vrnitev večje vsote denarja, namišljenega dolga, ki naj bi nastal zaradi igranja spletnega pokra in nakupa prepovedane droge. Policisti so v sredo po odredbi preiskovalnega sodnika pri osumljencu opravili […]

