Dve hišni preiskavi: zaseg konoplje, amfetaminov, ekstazija, gotovine ... 24ur.com Policisti so opravili dve hišni preiskavi zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Pri 44-letnem Domžalčanu so zasegli okoli 500 gramov konoplje, 100 sadik konoplje, doma narejena laboratorija za gojenje in elektronski tehtnici. Pri 22-letnem Ljubljančani pa so našli skupno okoli 1,2 kilograma amfetaminov, 300 gramov tabletk ekstazija, 50...

