Policisti med hišnima preiskavama zasegli več drog Dnevnik Policisti so v sredo med hišno preiskavo pri 22-letnem Ljubljančanu zasegli več različnih prepovedanih drog, kot so hašiš, ecstasy, amfetamini in konoplja, ter dodatno opremo in gotovino. Nekaj konoplje so v četrtek zasegli tudi pri 44-letnem

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Zmago Skobir