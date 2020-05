Tanja Fajon začasno prevzema vodenje SD Primorske novice Predsedstvo SD je do naslednjega kongresa stranke za predsedujočo soglasno imenovalo dozdajšnjo podpredsednico in evropsko poslansko Tanjo Fajon, je stranka sporočila na twitterju. Fajonova bo vodenje SD prevzela po današnjem odstopu Dejana Židana s čela stranke, ki jo je vodil šest let.

