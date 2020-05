»Ona je sicer dobra kampanjerka, v kampanji je zelo prepričljiva in uspe dobiti glasove, ampak za vodenje stranke in naskok na mesto predsednice vlade, pa se mi zdi, da ji v odnosu do konkurence, predvsem nekaj manjka,« se je odzval nekdanji predsednik stranke SD in profesor na Fakulteti za družbene vede dr. Igor Lukšič na odstop Dejana Židana in možnost, da bi stranko prevzela Tanja Fajon. Kot po ...