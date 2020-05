Hrvaški magazin Start: Medtem ko je Šarec dopustil virusu, da se udomači, je Janša kot pravi lider p Nova24TV Hrvaški mesečnik Start je v svoji majski številki predstavil pet predsednikov vlad, ki so zmagovalci boja proti širjenju COVID-19. To so slovenski premier Janez Janša, madžarski Viktor Orban, avstrijski kancler Sebastian Kurz, švedski Stefan Lofven in hrvaški Andrej Plenković. Novinar Igor Stažić je opozoril, da je bil njihov boj tako učinkovit, da bodo na naslednjih […]

Sorodno Oglasi