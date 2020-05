Minister je prižgal zeleno luč! Tudi ugledna italijanska liga se lahko nadaljuje, in sicer ... Ekipa Italijanski minister za šport Vincenzo Spadafora je ob rahljanju ukrepov zoper širjenje novega koronavirusa prižgal zeleno luč za nadaljevanje elitne italijanske nogometne lige, in sicer 20. junija. Mogoče pa bodo nogomet v Italiji igrali še prej, saj si želijo v tednu med 13. in 20. izpeljati povratni polfinalni tekmi ter finale pokala.



