V New Yorku že četrti dan zapored manj kot sto smrtnih žrtev covida-19 Reporter Newyorški guverner Andrew Cuomo je včeraj sporočil, da je za covidom-19 v tej ameriški zvezni državi v sredo umrlo 74 ljudi. To je enako kot v torek in že četrti dan zapored pod 100. V ZDA se je medtem število okuženih s koronavirusom povzpelo čez 1,7 mil

