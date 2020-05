V New Yorku četrti dan zapored covid-19 zahteval manj kot sto življenj RTV Slovenija V različnih delih ZDA še naprej odpravljajo ukrepe proti pandemiji novega koronavirusa. Po podatkih univerze Johnsa Hopkisna so do četrtka zvečer potrdili 1,721 milijona okužb, zaradi covida-19 pa je umrlo 101. 617 ljudi.

Sorodno



































































































































































































































Oglasi