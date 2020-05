Stanje v kulturi je posledica odločitev in dejanj ministrstva, ki ob tem zavaja javnost RTV Slovenija "Državna sekretarka kulturnikom in kulturnicam očita jezo in pohod na ulice, a ne uvidi, da je nastalo stanje žalostna posledica odločitev, dejanj in nagovora institucije, v imenu katere govori," so zapisali člani aktiva delavk in delavcev v kulturi.

