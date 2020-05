Malo pred 1. uro ponoči je na Muljavi v občini Ivančna Gorica tovorno vozilo s prikolico, ki je prevažalo hlodovino, zapeljalo s ceste in se prevrnilo na bok. Posredovali so gasilci PGD Stična in GB Ljubljana, zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator ter vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. preberite več » ...