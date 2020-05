Zunanji minister Logar in madžarski zunanji minister Szijjárto sklenila dogovor o odpravi omejitev i Demokracija Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je v četrtek v Dolgi vasi srečal z madžarskim ministrom za zunanje zadeve in trgovino Pétrom Szijjártom. Zaradi dobre epidemiološke slike obeh držav sta sklenila dogovor o odpravi omejitev in prehajanju meje.

Sorodno

























































Oglasi Omenjeni Anže Logar

Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Borut Pahor

Zdravko Počivalšek

Tanja Fajon