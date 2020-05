Drugi tir: 2TDK in NLB podpisala pogodbo, vredno 112,5 milijona evrov SiOL.net Predstavniki družbe 2TDK in NLB so danes podpisali 112,5 milijona evrov vredno pogodbo za financiranje drugega tira, s čimer so projektu po besedah generalnega direktorja 2TDK Dušana Zorka zagotovili dodatno kakovost. Predsednik uprave Blaž Brodnjak je ob tem opozoril na pomen projekta za "strateško verjetno najpomembnejšo panogo – logistiko", poroča STA.

