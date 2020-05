Drugemu tiru 112 milijonov od NLB Primorske novice Predstavniki družbe 2TDK in NLB so danes podpisali 112,5 milijona evrov vredno pogodbo za financiranje drugega tira. “Slovenija lahko z logistiko ustvari nekaj deset odstotkov bruto domačega proizvoda in zgradi drugo razvojno os Evrope med Koprom in Gdanskom,” je ob tem poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

